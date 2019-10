Toegegeven, we schrijven niet zoveel over ijshockey. Maar als ze in de Amerikaanse NHL iets wonderbaarlijks doen, dan zijn we er als de kippen bij. Met dank deze keer aan Sonny Milano. De 23-jarige Amerikaan van de Columbus Blue Jackets scoorde in de 3-2-stuntzege tegen de Dallas Stars een kandidaat voor het doelpunt van het jaar.

Eerst speelde hij een verdediger door de benen, daarna deed hij bij zichzelf een 'panna' om de puck vervolgens ...