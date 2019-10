Daniel McLay klopt Pascal Ackermann in sprint in Ronde van Guangxi

Daniel McLay heeft de tweede etappe in de Ronde van Guangxi (WorldTour) gewonnen. De Brit van EF Education First haalde het na 152,3 km van Beihai naar Qinzhou in de sprint voor de Duitser Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) en Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), die donderdag ook al vrede moesten nemen met plek twee en drie. Timothy Dupont finishte als eerste landgenoot op een achtste plaats.

Met Laurens De Vreese (Astana), Sep Vanmarcke (EF Education First) en Jérôme Cousin kleurden twee landgenoten de vroege vlucht in tweede etappe die net zoals de openingsrit over vlakke wegen werd afgewerkt. Een tweede kans voor sprinters dus, want in het peloton werkten Bora-hansgrohe en UAE Team Emirates voor Pascal Ackermann en ritwinnaar van donderdag Fernando Gaviria.

Meer dan 2:30 kreeg het trio dan ook nooit en op 10 km bedroeg het verschil nog amper 40 seconden. Daarop besloot Sep Vanmarcke om alleen op avontuur te trekken, maar ook zijn poging zou niet tot succes leiden. Er zou gesprint worden en ondanks de lange rechte lijn zat er weinig organisatie in die sprint. Het was Daniel McLay die het haalde, voor Ackermann en Trentin.

Het is voor de 27-jarige Brit nog maar zijn tweede overwinning van het seizoen na een rit begin dit jaar in de Herald Sun Tour. Hij verruilt EF Education First voor Arkea-Samsic in 2020.

Zaterdag moet het peloton 143 km afwerken, start en aankomst in Nanning, met op het eind vijf maal de beklimming van de Qingxiu Mountain, 1,6 km aan 5,7%, met de top op zo’n 5 km van het eind.