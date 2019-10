Tiger Woods wil naar de Olympische Spelen

Tiger Woods hoopt er volgend jaar bij te zijn op de Olympische Spelen in Tokio. Hij wil er een nieuw hoofdstuk schrijven in zijn indrukwekkende golfcarrière.

In 2016 keerde golf na een afwezigheid van 112 jaar terug als olympische discipline. Maar Woods moest toen forfait geven voor de Spelen in Rio vanwege blessureleed. “Het olympisch team halen is een belangrijk doel”, laat de Amerikaan optekenen in een interview met Reuters. “Behalve volgend jaar zie ik voor mezelf maar weinig kansen. Over vier jaar (sic), bij de volgende Olympische Spelen, zal ik 48 jaar zijn. Om dan een van de beste Amerikanen te zijn, zal lastig worden.”

Tiger Woods vond na jaren vol kommer en kwel vanwege blessures opnieuw aansluiting met de top. Hij bekroonde zijn comeback met een zege in april in de Masters. Voor Woods was het al zijn vijftiende majortitel, maar pas de eerste sinds 2008.

“In 1984 maakte ik kennis met de Olympische Spelen toen die in Los Angeles werden georganiseerd. Nu krijg ik de kans krijg om er deel van uit te maken en dat wil ik graag doen”, aldus nog Woods.

Er nemen 60 golfers deel aan de Olympische Spelen, met een maximum van vier spelers per land. Woods is het nummer negen van de wereld maar wel pas de zesde Amerikaan (na nummer één Brooks Koepka, Dustin Johnson, Justin Thomas, Patrick Cantlay en Bryson DeChambau).

In 2016 ging de olympische titel naar de Brit Justin Rose. Hij haalde het voor de Zweed Henrik Stenson en de Amerikaan Matt Kuchar. Thomas Pieters greep als vierde net naast een medaille.