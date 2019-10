Pop-upreclame sluiten kan geld kosten: Tom abonneerde zich onbewust op LiveFootball.tv

Bocholt -

Bocholtenaar Tom Wertelaers (31) wilde van een vervelende pop-upreclame op zijn smartphone afraken door het kadertje te sluiten. Maar daar begon de ellende pas: ongewild schreef hij zich zo in voor een abonnement op LiveFootball.tv. “Ik wil mensen waarschuwen want het is gebeurd zonder je het doorhebt.”