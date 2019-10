Welke eersteklasser laat zich verrassen in Beker van België?

Dit weekend worden de 1/8ste finales van de Beker van België afgewerkt. Vier eersteklassers, Leuven Bears-Luik en Kangoeroes Mechelen-Okapi Aalstar, doen dat met een heen- en terugwedstrijd.

Twee eersteklassers zullen richting kwartfinales al zeker sneuvelen. Kangoeroes Mechelen ontvangt vanavond Okapi Aalstar (zaterdag return) en Leuven Bears krijgt het bezoek van Luik (zondag terugmatch). Ook vanavond nog Limburg United dat het opneemt tegen satellietploeg en tweedeklasser Limburg B. In het Limburgs duel moeten we niet op zoek gaan naar de verrassing. Om het blessureleed van het Amerikaans trio Rafferty (enkel), Rawson (knie, einde seizoen) en Gibbs (knie) op te vangen heeft Limburg United de 23-jarige en 2m06 grote Amerikaanse power forward Kameron Chatman (vorig seizoen bij het Turkse Karsiyaka) aangetrokken. Misschien zorgt tweedeklasser Gent Hawks in het eigen Tolhuis zaterdagavond tegen een zwalpend Charleroi voor de verrassing? Kampioen Oostende reist zaterdag naar tweedeklasser Lommel en derdeklasser Kontich Wolves maakt zich op voor een derby en galamatch tegen bekerwinnaar Antwerp Giants. Zondag ontvangt tweedeklasser Oxaco eersteklasser Bergen.

Brussels ontsnapt!

Brussels heeft zijn 1/8ste finales al afgewerkt. De eersteklasser uit de hoofdstad ontsnapte bij de West-Vlaamse tweedeklasser Ieper en won nipt en met 69-72.

Programma

20.30 Leuven Bears-Luik

20.30 Kangoeroes Mechelen-Okapi Aalstar

20.30 Limburg United B-Limburg United A

Zaterdag

20.15 Gent Hawks (+5)-Charleroi

20.30 Okapi Aalstar-Kangoeroes Mechelen

20.30 Lommel(+5)-Oostende

21.00 Kontich Wolves (+10)-Antwerp Giants

Zondag

15.00 Luik-Leuven Bears

16.00 Oxaco (+5)-Bergen