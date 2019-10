Europol zet nu ook vrouwen op ‘Most Wanted’-lijst, onder wie Belgische moordenares die sinds 1996 spoorloos is

Crime has no gender. Met die boodschap heeft Europol een nieuwe ‘Most Wanted’-lijst opgesteld met louter vrouwelijke voortvluchtige criminelen. Daar prijkt één Belgische op: Hilde Van Acker, een 56-jarige Oost-Vlaamse die tot een levenslange celstraf veroordeeld werd voor de moord op een Britse zakenman in 1996.