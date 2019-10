De Bocholtse seksuologe Lotte Vanwezemael nam het donderdagavond in ‘De Slimste Mens’ op tegen Philippe Geubels en Jaak van Assche, de oudste deelnemer ooit. Een aflevering van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ gemist? Met deze samenvatting ben je weer helemaal mee.

De winnaar

Lotte Vanwezemael wist alles over KRC Genk, dat afgelopen seizoen landskampioen voetbal werd. Ze herkende trainer Philippe Clement, speler Leandro Trossard en hoorde You’ll never walk alone.