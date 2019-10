Geert Verdickt van Buurman is helemaal klaar voor z'n solo-tour met de gepaste naam Einzelgänger. Die gaat op 18 oktober in première. Het gelijknamige album dat eind augustus uitkwam is een groot succes. En dus zijn ook de verwachtingen voor de tournee hoog. Jeroen Houben ging langs in Heusden-Zolder tijdens een van de repetities.