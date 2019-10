Foto’s van een penis, vagina en borsten waren al te zien in ‘De dokter Bea show’, het voorlichtingsprogramma van Ketnet. Maar echte blote lichamen in het kabinet van actrice Eva Van der Gucht, dat is nieuw in de derde aflevering rond het thema ‘Bloot & sexy’. “We willen tonen hoe het echt is en een realistisch beeld geven”, klinkt het.