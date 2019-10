David Goffin ontgoochelt voor eigen volk en wordt op European Open meteen uitgeschakeld: “Het lukte maar niet”

David Goffin (ATP-14) is meteen uitgeschakeld in de achtste finales van het European Open (635.750 euro). Onze landgenoot was voor eigen volk in de Antwerpse Lotto Arena kansloos tegen Ugo Humbert (ATP-70). De jonge Fransman won de eerste set met duidelijke 6-3-cijfers en Goffin ging in de tweede set helemaal kopje-onder: 6-1. De wedstrijd duurde amper 1u07.

LEES OOK. EUROPEAN OPEN. Andy Murray rukt op naar kwartfinales, topreekshoofd Monfils moet afdruipen in Antwerpen

Humbert gaf een fletse Goffin voor eigen volk weinig cadeau, en de Luikenaar moest halfweg de eerste set met 4-2 achtervolgen. De Belg kwam die achterstand niet meer te boven, en verloor na 35 minuten met 6-3. In de tweede set verloor Goffin meteen zijn opslag, en ook die domper kwam hij niet meer te boven. Onze landgenoot maakte te veel fouten en verloor na 34 minuten met 6-1.

De 21-jarige Humbert treft in de kwartfinales Guido Pella (ATP 20). De 29-jarige Argentijn, vijfde reekshoofd, versloeg woensdag in de achtste finales de Zuid-Koreaan Woo Kwon Soon (ATP 88) met tweemaal 7-5.

“Het lukte maar niet om in de wedstrijd te komen”

“Het lukte me gewoon niet om in de wedstrijd te komen”, reageerde de Belg aangeslagen. “Er zijn zo van die dagen dat het niet loopt. Humbert tenniste heel sterk, hij neutraliseerde mijn sterke punten en gaf me geen tijd om mijn spel te ontwikkelen. Hij speelde met veel risico en dat draaide altijd in zijn voordeel uit. Allicht was het zijn beste match uit zijn loopbaan tot dusver. Voor mij zit er nu niets anders op dan mijn hoofd te rechten en me te focussen op het einde van het seizoen.”

Het talrijk opgekomen Belgische publiek in de Lotto Arena droomde luidop van een eindzege van Goffin in eigen land. Zorgde dat voor extra spanning bij de Luikenaar? “Daar was ik niet echt mee bezig. Ik voelde niet noodzakelijk meer druk omdat het een toernooi in België is. Natuurlijk had ik willen winnen, maar vandaag zat het er niet in. Ik kreeg het goede gevoel niet te pakken.”

Goffin was tweede reekshoofd in Antwerpen en eerder werd ook al eerste reekshoofd Gaël Monfils zonder pardon naar huis gestuurd.

Foto: Photo News