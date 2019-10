Sint-Truiden -

Kom op tegen Kanker organiseert vandaag de 20ste 'Dag tegen Kanker'. Het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden legt haar kankerpatiënten in de watten. De dames kunnen er zich laten schminken door speciaal opgeleide visagisten die hun make-up afstellen op de gevoeligheden van de patiënten. Ook de foto-academie in Haspengouw wordt ingeschakeld voor een fotoshoot.