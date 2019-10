Treinreizigers die gebruikmaken van het treinstation in Neerpelt trekken aan de alarmbel. De drie liften die de perrons verbinden met de voetgangerstunnel zijn al maanden buiten gebruik. “De oorzaak is aanhoudend vandalisme. We willen zo snel mogelijk cameratoezicht aanbrengen waarna we de liften terug openstellen”, luidt het bij de NMBS. De gemeente Pelt dringt aan op een oplossing.