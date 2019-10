Jean Lambrecks aangeslagen na confrontatie met Marc Dutroux

NIJVELDe ontmoeting met de moordenaar van zijn dochter Eefje, ook al was het maar een heel korte, liet gisteren diepe sporen na bij Jean Lambrecks. Zwaar aangeslagen en met betraande ogen verliet hij de gevangenis van Nijvel. Daar had de hoorzitting plaatsgevonden die Marc Dutroux had laten organiseren. De kindermoordenaar wil vijf experten laten vaststellen dat hij niet meer gevaarlijk is, zodat hij een kans zou maken om ooit vervroegd vrij te komen.