Vallei van de Itterbeek heeft er 25 hectare natuurgebied bij

Vlaanderen heeft opnieuw 25 hectare van Limburgs Landschap in de Itterbeekvallei als natuurgebied erkend. Zo komt de teller in dit gebied op bijna 200 hectare te staan en krijgt de vzw de nodige subsidies om ‘klein Zwitserland’ in ere te herstellen. “Jaren geleden zijn we hier met de grote opkuisactie gestart. Langs de twee beken stonden allemaal weekendhuisjes die we stelselmatig opkochten en afbraken”, zegt conservator Frans Creemers.