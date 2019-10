Herfst, dat betekent griezelen tijdens halloweentochten en in spookhuizen. Op 9 november kan dat ook op be-Mine in Beringen. Wakasa, een organisatie die jongerenkampen organiseert, palmt dan de mijngebouwen in om er een megaspookhuis van 6.000 vierkante meter te maken. Zowel voor jonge kinderen als voor volwassenen is er entertainment voorzien.