Peter Maes wordt met onmiddellijke ingang de nieuwe hoofdtrainer van Lommel SK. Het kwam bij vrijwel iedereen op de club aan als een donderslag bij heldere hemel. “Het is ook allemaal heel snel gegaan”, zegt de 55-jarige Lommelaar. De keuze voor Maes is opvallend, vooral omdat hij officieel in verdenking is gesteld in operatie Propere Handen.