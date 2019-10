Wanneer eindigt derby?

STVV en Genk verschijnen om 13 uur in bondsgebouw, maar op uitspraak is het mogelijk nog poos wachten

Vrijdag om 13 uur hoort de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal van de KBVB STVV en KRC Genk in de zaak rond de bij 3-3 gestaakte derby van 28 september. Bondsprocureur Kris Wagner zal vorderen dat de wedstrijd moet worden herspeeld met gesloten deuren én dat beide clubs met een aftrek van twee punten bestraft moeten worden. Bovendien wil hij beide ploegen nog een extra thuiswedstrijd met gesloten deuren opleggen. Benieuwd wat het verweer van de twee Limburgse clubs wordt. Op een uitspraak is het mogelijk nog een poos wachten, de commissie kan die in beraad houden.