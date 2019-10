Albert Ramsak, de Sloveense schakel van het Maasland

Maasmechelen -

Heimwee naar een land waar je nooit hebt gewoond en waar je zelfs niet geboren bent: het zal voor veel nakomelingen van migranten geen onbekend gegeven zijn. Albert Ramsak (1945-2019) werd geboren in Duitsland, leefde in Maasmechelen en had een hart voor Slovenië, het land van zijn ouders en van vakantie.