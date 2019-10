Negentien (!) geboortes in amper 24 uur tijd. Het is een record voor het Ziekenhuis Oost-Limburg. “Op zoveel bevallingen kan je niet voorbereid zijn, maar dat is nu eenmaal eigen aan verloskunde.”

Het was dinsdag en woensdag een drukte van jewelste op de materniteit van het ZOL in Genk. De eerste groep ouders kwam dinsdagavond rond 18.30 uur binnen in het ziekenhuis. Amper 24 uur later zijn er ...