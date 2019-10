Huwelijk verstoord door zingende, ‘ongenodigde’ gast in trouwjurk

Een ongenodigde gast die een trouwfeest ‘crasht’, het moet de nachtmerrie van alle trouwers zijn. Maar voor dit Brits koppel werd het afgelopen weekend realiteit zodra ze hun jawoord hadden gegeven. Alle veertig gasten keken met open mond toe hoe dragqueen Regina Sparkles de feestzaal binnenviel en ‘It should’ve been me’ (ik had het moeten zijn, nvdr.) begon te playbacken. Toen ze bruidegom Rob met haar boeket sloeg, was haar boodschap duidelijk: hij had met haar moeten trouwen. Maar toen moest de grootste verrassing nog komen.

Het bizarre voorval was namelijk volledig in scène gezet door zijn kersverse vrouw Lindsey (38). “Rob haalt altijd grapjes uit”, aldus de vrouw in de Britse media. “Dus was het zijn beurt om eens in het ootje te worden genomen.”

Dragqueen Regina Sparkles was niet aan haar proefstuk toe en had al eerder een huwelijk ‘verstoord’ met een optreden. Dat inspireerde Lindsey om de artieste te contacteren en haar in te huren op haar bruiloft.

“Mijn nicht en ik waren de enige die op de hoogte waren”, klinkt het nog. “Verbazing alom dus toen Regina plots opdook. Maar de gasten hadden hun dosis entertainment.” En Rob? De kersverse bruidegom kon er smakelijk om lachen en zint hoogstwaarschijnlijk op ‘wraak’.