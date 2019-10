Dineren voor spektakelmusical ‘40-45’ kan binnenkort in exclusief restaurant van Roger Van Damme

Studio 100 maakt bekend dat het nieuwe restaurant “Chef’s Club” in het Pop-Up theater in Puurs als eerste kok één van de topchefs, Roger Van Damme, mag verwachten. De deuren zullen openen in november.

Bekende njam!-chef Roger van Damme, uitbater van het Antwerpse restaurant ‘Het Gebaar’ dat in 2010 een eerste Michelinster kreeg, zal vanaf november tot de zomer van 2020 voor het menu zorgen van het nieuwe restaurant “Chef’s Club” in het Pop-Up theater van Studio 100.

Het restaurant is deel van een VIP-formule van de verschillende voorstellingen die in het theater te zien zullen zijn. Het hoopt de beleving van de bezoekers ook op culinair vlak naar het hoogste niveau te tillen. Men beleeft de voorstellingen waaronder 40-45 en de musical Daens vanop de eerste rijen en kan voor en na genieten van de kunsten van de topchef.

Roger van Damme: “Ik kijk er heel erg naar uit om in het exclusieve kader van de “Chef’s Club” mensen te laten genieten van mijn gerechten. Dat ze dit kunnen doen in de unieke setting van de Chef’s Club én in combinatie met een topproductie als 40-45 of Daens, maakt de ervaring extra bijzonder.”