Christian Benteke hakt knoop door over toekomst en verlengt zijn contract bij Crystal Palace

Christian Benteke heeft zijn overeenkomst bij Crystal Palace met een jaar verlengd tot het seizoen 2020-21. Dat heeft de nummer zes uit de Premier League donderdag aangekondigd.

Crystal Palace legde naast Benteke ook verdediger James Tomkins langer vast (tot 2022). “Ik ben blij dat we tot een overeenkomst zijn gekomen met deze twee belangrijke spelers”, stelt Palace-voorzitter Steve Parish. “James en Christian zorgen voor een injectie van heel veel Premier League-ervaring, engagement en professionalisme. Deze nieuwe overeenkomsten tonen aan dat we hun prestaties van de voorbije seizoenen erkennen en in hen geloven en dat ze erg gemotiveerd zijn door de richting die de club opgaat.”

“Meer dan ooit wil ik het vertrouwen in mij terugbetalen”

Benteke speelde tot dusver 98 wedstrijden voor de Eagles. De 28-jarige aanvaller maakte 21 doelpunten sinds hij in de zomer van 2016 voor ruim 30 miljoen euro overkwam van Liverpool. “Ik ben heel blij dat ik mijn contract bij Palace met een jaar kan verlengen”, laat de Rode Duivel optekenen. “Het team is heel goed aan het seizoen begonnen, er is veel om positief over te zijn. Meer dan ooit wil ik het vertrouwen van de voorzitter, manager en onze fantastische fans in mij terugbetalen.”

Dit seizoen kwam Benteke tot nog toe in acht wedstrijden in actie, de laatste weken als invaller. Hij deed de netten nog niet trillen.

Benteke speelde eerder in België voor Racing Genk, Standard, KV Kortrijk en KV Mechelen. In 2012 ruilde hij Genk voor de Premier League. Na drie seizoenen bij Aston Villa realiseerde de spits een droomtransfer naar Liverpool. Maar onder coach Jürgen Klopp belandde Benteke op een zijspoor. Crystal Palace plukte hem uiteindelijk weg na één seizoen bij de Reds.