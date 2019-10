Hier zijn de campagnebeelden van Giambattista Valli voor H&M

In november ligt de designersamenwerking tussen Giambattista Valli en H&M in de rekken. In aanloop naar donderdag 7 november lanceert het Italiaanse modehuis nu de officiële campagnevideo. Daarin speelt het Amerikaanse topmodel Kendall Jenner de zwoele hoofdrol in twee glamoureuze creaties voor de Zweedse modeketen.

De campagne werd ingeblikt door het bejubelde duo modefotografen Mert en Marcus in decadente decors in Rome. In een van de scènes flaneert Jenner door een doolhof met het meest dramatische stuk uit de collectie: een vuurrode jurk uit tule. Later verschijnt het 23-jarige model in een zwarte mini-jurk met appliqués.

Nog bekend volk in de video: de Italiaanse modeblogster Chiara Ferragni. Zij mocht opdraven in een mouwloze cocktailjurk met een gebloemd detail in kant. De collectie van Giambattista Valli is vanaf donderdag 7 november verkrijgbaar in de geselecteerde verkooppunten en op de webshop van H&M.