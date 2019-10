Airbnb laat je logeren in Barbiehuis

In het zonovergoten Malibu staat een villa die werd gemodelleerd naar het Barbiehuis, inclusief zuurstokroze interieur en een waterglijbaan. Airbnb biedt een eenmalig verblijf aan in de villa.

Airbnb stunt wel vaker met exclusieve locaties, zo kon je eerder ook al een overnachting in het Legohuis winnen. Deze keer biedt het verhuurplatform een eenmalig verblijf aan in het droomhuis van Barbie: een villa met zwembad, cinema, fitnessruimte en goedgevulde inloopkast in het Californische Malibu, met uitzicht over de Stille Oceaan.

Op 23 oktober, om 20 uur onze tijd zullen geïnteresseerden hun kans kunnen wagen om het verblijf van twee nachten te boeken, van 27 tot 29 oktober. De gelukkige die het snelst is bij de reservaties moet wel zelf zijn verblijf betalen, maar die is met een kostprijs van 60 dollar per nacht (een verwijzing naar Barbie’s leeftijd) uiterst democratisch geprijsd.

Bovendien mag je ook drie vrienden meebrengen én worden er verschillende activiteiten voorzien. Zo zal olympisch kampioene Ibtihaj Muhammad een initiatie schermen geven. De opbrengt gaat naar het Barbie Dream Gap Project, dat projecten financiert die meisjes meer zelfvertrouwen moeten schenken om hun dromen na te jagen.

Wie de rest van het jaar in de woning verblijft, is niet bekend. Vermoedelijk is de villa eigendom van fabrikant Mattel, dat in het verleden nog al eens een woning liet ombouwen naar voorbeeld van het Barbiehuis. Dat gebeurde ook naar aanleiding van haar vijftigste verjaardag.