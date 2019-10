Vrouw (29) steekt beste vriend (53) neer: “Hij viel op het mes”

Tongeren / As / Genk -

Vijf jaar cel, dat is de straf die boven het hoofd hangt van een jonge moeder van twee (29) uit As voor het neersteken van haar beste vriend (53) uit Turnhout. Na een ruzie haalde de vrouw uit met een mes en stak de man in zijn buik, borst, pols en gezicht. Het slachtoffer deed een hopeloze poging om zelf naar het ziekenhuis te rijden, maar belandde met zijn auto in de gracht. Een toevallige passage van de MUG werd zijn redding. “Anders was hij doodgebloed.”