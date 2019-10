Vliegen en Gille grijpen ticket voor halve finales dubbelspel European Open

Joran Vliegen en Sander Gille hebben zich donderdag geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel op de European Open (hard/635.750 euro). De Belgische tandem, het vierde reekshoofd, klopte in de kwartfinales in de Antwerpse Lotto Arena de Mexicaan Santiago Gonzalez en de Pakistaan Aisam-ul-Haq Qureshi in twee sets: 6-4 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 3 minuten.

De Belgen treffen in de halve finales de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury, de tweede reekshoofden, of de Argentijnen Guido Pella en Diego Schwartzman.

Gille (28) en Vliegen (26) waren de voorbije maanden sterk op dreef. De Limburgers wonnen deze zomer, in juli, hun eerste twee ATP-titels. Ze triomfeerden zowel in het Zweedse Båstad als het Zwitserse Gstaad. Eind september voegden ze het toernooi in het Chinese Zhuhai toe aan hun palmares. De Belgen wonnen samen ook al dertien Challengertitels, waarbij een dit jaar in Bratislava.

Aan Belgische zijde waren ook de duo’s Ruben Bemelmans/Kimmer Coppejans en Steve Darcis/Arnaud Bovy actief in Antwerpen. Zij overleefden de eerste ronde niet. Bemelmans en Coppejans verloren van de Duitsers Kevin Krawietz en Andreas Mies, die het eerste reekshoofd vormen, met 6-3 en 6-4. Darcis en Bovy gingen met 7-6 (7/5) en 7-5 de boot in tegen de Uruguayaan Pablo Cuevas en de Argentijn Maximo Gonzalez.