Markant Houthalen naar Mechelen voor nationale cultuurdag

Houthalen-Helchteren - Op dinsdag 15 oktober trokken 17 dames van Markant Houthalen naar Mechelen. Daar namen ze deel aan de nationale cultuurdag van Markant, samen met nog zo'n 400 andere leden.

Tijdens de nationale cultuurdag leerden de Markant-dames in de voormiddag de stad Mechelen kennen via een Bourgondische stadswandeling. In de namiddag genoten ze in de mooie stadsschouwburg van een muzikaal optreden door Psallentes feminae. Speciaal voor Markant legden zes zangeressen van Psallentes zich toe op de vertolking van de etherische muziek van markante vrouwen. Hendrik Vanden Abeele zorgede voor de nodige omkadering van dit muzikale erfgoed.