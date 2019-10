Klimaatactivisten hardhandig van treindak gesleurd door pendelaars

Ophef vanmorgen in een station in Londen. Daar klommen enkele klimaatactivisten van Extinction Rebellion bovenop een trein om hun boodschap duidelijk te maken met een spandoek. Die boodschap luidde: “Gewoon doorgaan = de dood”. Maar applaus kregen ze allerminst. De pendelaars jouwden de twee activisten uit en trokken ze uiteindelijk van de trein. Eén van hen kreeg enkele trappen en moest beschermd worden door omstaanders en medewerkers van het Britse spoor. Ook in enkele andere Britse stations kwamen activisten in actie.