Meghan Markle recycleert haar verlovingsjurk

Terwijl prins William en Kate Middleton in Pakistan vertoeven, laten prins Harry en Meghan Markle zich zien in Groot-Brittannië. Voor een uitje op woensdag had de hertogin van Sussex een opvallende outfit aangetrokken: haar groene verlovingsjurk.

Prins Harry en Meghan Markle kwamen hand in hand aan op de jaarlijkse WellChild Awards in Londen. Alle aandacht ging naar de voormalige actrice en dat had alles te maken met haar look. Markle droeg dezelfde groene jurk als in november 2017, toen haar verloving met de Britse royal werd aangekondigd.

Het koppel in 2017 (links) en eerder deze week (rechts)

De hertogin droeg haar creatie van het Franse modelabel P.A.R.O.S.H. in combinatie met een beige jas en cognackleurige pumps. Het aardse groen van de jurk laat zich makkelijk combineren en past vrijwel iedereen. Zelf de toer van Markle op? Dezelfde jurk is helaas niet meer verkrijgbaar, maar met deze vijf - goedkopere - alternatieven zit je ook goed.

Warehouse - 48,95 euro / Another-Label - 119,95 euro / Ralph Lauren - 154,95 euro / Wal G - 54,95 euro