Cosmopolitans, stiletto's en post-its: Sex and the City van A tot Z

Hasselt -

21 jaar geleden leerden Carrie, Samantha, Charlotte en Miranda ons dat vriendschap boven alles gaat. Vanaf maandag kan u via Telenet (her)ontdekken waarom ‘Sex And The City’ het uithangbord is van cosmopolitans, je nooit teveel schoenen kunt hebben en post-its niet zo onschuldig zijn als ze lijken.