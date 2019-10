Sportief directeur François Vitali vertrekt bij Cercle Brugge

Anderhalve week na het ontslag van coach Fabien Mercadal vertrekt ook sportief directeur François Vitali bij Cercle Brugge. In onderling overleg werd een einde gemaakt aan de samenwerking, zo maakte de rode lantaarn donderdag bekend.

De 43-jarige Vitali, als Fransman de link met de Monegaskische moederclub, was sinds de zomer van 2017 in het Jan Breydelstadion aan de slag en vierde een jaar later met de Bruggelingen de promotie naar de eerste klasse. “François had als sportief directeur de voorbije seizoenen een belangrijke rol in de samenstelling van de spelerskern en technische staf”, klinkt het in een korte mededeling van Cercle. Dit seizoen kwam Cercle echter mede door een falend transferbeleid op de laatste plaats in de Jupiler Pro League terecht en dat werd de Fransman verweten. In de competitie kon de Vereniging nog maar één keer winnen en ook in de Beker van België liep het voor geen meter. Cercle sneuvelde in de zestiende finales in eigen huis pijnlijk tegen Rebecq (0-1) uit de tweede amateurklasse. Een opvolger voor Vitali is er nog niet aangesteld.

Van 2011 tot 2015 was Vitali technisch directeur van Moeskroen, toen de Henegouwers samenwerkten met Lille en opklommen van de vierde naar de eerste klasse. Voordien was hij hoofd opleidingen en scouting bij Lille en haalde hij destijds de jonge Eden Hazard naar de club.

Als vervanger voor Mercadal werd er eerder al voor Bernd Storck gekozen. De Duitser krijgt bij de Vereniging een gelijkaardige opdracht als diegene die hij vorig seizoen bij Moeskroen met glans vervulde. Vorig seizoen nam Storck bij Moeskroen begin september over na een 0/15. Hij leidde les Hurlus uiteindelijk naar een tiende plaats in de reguliere competitie, met na Nieuwjaar stuntzeges bij kampioen Racing Genk en Club Brugge. De Duitser verlengde zijn contract in Henegouwen vervolgens niet. Hij hoopte op een job bij een topclub, maar die kwam er niet, waardoor Storck een tijdlang werkloos bleef. (belga)