Twee Limburgers wereldkampioen met Solar Team in Australië: “Dit is geweldig”

Het Belgische Solar Team heeft voor het eerst de Bridgestone World Solar Challenge in Australië – het wereldkampioenschap voor zonnewagens – gewonnen. De ultieme bekroning van twee jaar hard werk voor de negentien studenten van KU Leuven. Onder hen ook twee Limburgers: piloot Nelis Geurts uit Pelt en strateeg Dries Ketelslegers uit Beringen.

“Geweldig om na al die tijd de finish te bereiken. En dan ook nog als eerste!”

Peltenaar Nelis Geurts is een van de twee piloten van het team en reed donderdag als eerste over de finish in Adelaide. ...