Nieuwe documentaire over én met de mysterieuze ontwerper Martin Margiela is afgewerkt

Een nieuwe documentaire over de mysterieuze Belgische modeontwerper Martin Margiela gaat volgende maand in première in New York. Voor de film van Reiner Holzemer werd muziek gebruikt van dEUS.

Twee jaar geleden verscheen met We Margiela al eens een documentaire over de mysterieuze Belgische modeontwerper, die nooit interviews gaf of op de foto ging. Maar Margiela zelf verleende geen medewerking aan die documentaire, die wel medewerkers en zijn zakenpartner Jenny Meirens aan het woord liet.

Dat deed hij wel voor de film Martin Margiela in his own words, geschreven, geregisseerd en geproduceerd door de Duitser Reiner Holzemer, die ook al biopics maakte over de fotografen William Eggleston, Anton Corbijn, Juergen Teller en recent nog modeontwerper Dries Van Noten.

Margiela stelde ook zijn persoonlijk archief ter beschikking, met schetsen van zijn allereerste collectie en zelfs enkele barbiepoppen die zijn moeder al die tijd heeft bewaard. Daarnaast komen ook onder andere Jean Paul Gaultier en Carine Roitfeld aan het woord. De soundtrack komt van de Belgische rockband dEUS.

De primeur is voor het publiek op het Doc NYC filmfestival voor documentaires in New York, dat de film daar op 8 november als eerste te zien krijgt. Wanneer de film bij ons wordt gelanceerd, is nog niet bekend.