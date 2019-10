Het leek een sprookjeshuwelijk, dat van Marco Borsato en zijn Leontine. Maar nu blijkt dat de populaire zanger tien jaar geleden een verhouding had met pianiste Iris Hond.

Borsato (52) is de bekendste en meest succesvolle zanger van Nederland, en al sinds 1997 gelukkig getrouwd met Leontine. Iris Hond (32) is een talentvol pianiste die momenteel in de belangstelling staat ...