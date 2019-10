Dit bedrijf viert 5.000 ongevalvrije werkdagen

Meer dan 5.000 dagen hebben de 85 werknemers van Marlux-Stradus betonproducten gemaakt zonder het slachtoffer te worden van een ongeval met werkverlet. Geluk speelt zeker een rol, maar toch is deze prestatie vooral een gevolg van de permanente inspanningen die het bedrijf en de werknemers zelf iedere dag doen om ongevallen te vermijden.

Twintig september werd gevierd als een feestdag bij Marlux-Stradus in Heusden-Zolder. Die dag stond de teller van de ongevalvrije werkdagen op 5.000. Een mijlpaal waar iedereen in het bedrijf bijzonder trots op is. Op de site werken 85 mensen, waarvan een 60-tal in de fabriek. Zij zorgen ervoor dat hier jaarlijks ongeveer 320.000 betonproducten van de band rollen.

“Dat is heel wat”, zegt plantmanager Marc Paredis. “Om dit klaar te krijgen, draait onze fabriek volcontinu in 3 shiften. Voortdurend zijn onze mensen in de weer. Niet alleen aan de machines en de afwerklijnen, maar ook bij het aanrijden van grondstoffen en het verplaatsen van pakken op het terrein bestaan er risico’s op ongevallen. Het spreekt voor zich dat bij deze activiteiten de juiste ingesteldheid van de mensen cruciaal is. Een ongeval is immers snel gebeurd.”

Topprioriteit

“De veiligheid van onze mensen, en die van bezoekers, is één van de pijlers van het beleid”, vertelt preventieadviseur Pieter Vandevelde. “Zo werd om ongevallen te voorkomen de laatste jaren sterk geïnvesteerd in lockout-tagout-systemen, een veiligheidsprocedure waarbij de werknemers worden beschermd tegen het onverwacht vrijkomen van energie en de gevaren van machines in werking. En als er zich desondanks toch iets voordoet, wordt het voorval grondig geanalyseerd om vervolgens preventieve maatregelen te nemen. Maandelijks vinden er ‘toolbox-meetings’ plaats, waarbij veiligheidsitems centraal op de agenda staan.

Ook onze moederholding CRH beschouwt veiligheid als een topprioriteit. Voortdurend wordt de aandacht gevestigd op onze 16 ‘life saving rules’, ofwel levensreddende maatregelen. Bovendien worden best practices tussen de afzonderlijke plants van CRH uitgewisseld, om de veiligheidsstandaarden nog voortdurend te verhogen.”

Lees verder...

>

>

>