Het Belgische Agoria Solar Team heeft voor het eerst de Bridgestone World Solar Challenge in Australië – het wereldkampioenschap voor zonnewagens – gewonnen. De ingenieursstudenten van de KU Leuven zaten het team van de TU Delft op de hielen, toen de wagen van de Nederlanders vuur vatte.

