Zonhoven -

Een man is woensdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeval in de Wijvestraat. De bestuurder was even na 22 uur van de weg geraakt en in de berm terechtgekomen. De auto was zwaar beschadigd. Voorbijgangers vonden de bestuurder voor het wrak. Of hij eruit was geslingerd of er op eigen kracht uit was gekropen, was onduidelijk. De man is voor verzorging naar het ziekenhuis in Hasselt gebracht.