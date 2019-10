De duikboot die gebruikt wordt in de film Torpedo van Sven Huybrechts - met Koen De Bouw in de hoofdrol - is gebouwd door voormalig Ford-werknemer Raf Janssens (63) uit Niel-bij-As. Hij kreeg daarvoor de hulp van de leden van de Belgian Modelship Association. Torpedo gaat dit weekend in première en de boot zal, eveneens dit weekend, te zien zijn tijdens de Modelbouwbeurs in de Limburghal.