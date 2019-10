Moordopa hangt zich op in Hasseltse gevangenis tijdens assisenproces

Tongeren/Maasmechelen“Dit hadden we echt niet verwacht”, reageerden verdediging én slachtoffers nadat Lei Beaumont (71) zich woensdagochtend had verhangen in zijn cel in de Hasseltse gevangenis. In tranen had zijn dochter de dag voordien getuigd. Hij had het zonder zichtbare emotie aangehoord. “Deze daad past bij het beeld dat ik van hem heb, de dirigent tot het laatste”, klonk meester Philip Daeninck, advocaat van de broer en zussen van slachtoffer Josée.