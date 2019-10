Heel voorzichtig, zo met witte handschoenen, gaat de Keltische ijzeren helm met bronzen vleugels uit zijn kist. 2.300 jaar is hij oud, 60 jaar geleden werd hij teruggevonden in een Roemeense uithoek. Geen archeoloog ter wereld die dit stuk niet kent. Vanaf zaterdag pronkt hij tot eind april in Tongeren.