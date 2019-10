De interlands zijn verteerd, de focus kan in de komende weken weer naar de Jupiler Pro League gaan. Met zaterdag al meteen de topper tussen Standard en Genk. Een nieuwe test voor Felice Mazzu en de zijnen. De Genkse coach recupereert pas vandaag zijn laatste internationals. Ideaal is de aanloop dus niet. Maar hij is al lang blij dat iedereen gezond en wel lijkt te zijn teruggekeerd vanuit alle uithoeken van de wereld.