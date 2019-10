Wist u dat onze provincie deze maand al twéé wereldkampioenen in een individuele sport heeft afgeleverd? Naast Nina Derwael - vorig weekend in gymnastiek - werd Yentel Caers begin oktober immers wereldkampioen in de mondiale sport freestyle-windsurfen. Voor de 24-jarige Hammenaar was het de bekroning van een absoluut topjaar, waarin hij naast de wereldtitel ook de Europese titel op zijn naam schreef. Een gesprek met de freestyle-koning - die zaterdag (11 uur) in het gemeentehuis van Ham gehuldigd wordt - over zijn wereldtitel, autotripjes van 2.400 kilometer en liefde op lange afstand.