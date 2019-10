Elise Mertens treft in Luxemburg Jelena Ostapenko, enkelblessure Alison Van Uytvanck valt mee

Elise Mertens (WTA 19) staat in de achtste finales van het WTA-toernooi in Luxemburg (hard/250.000 dollar) tegenover de Letse Jelena Ostapenko (WTA 63).

De voormalige winnares van Roland Garros (in 2017), met een wildcard op de hoofdtabel, versloeg woensdagavond de Amerikaanse Catherine Mcnally (WTA 108) met 7-5 en 7-6 (7/3). Mertens, het eerste reekshoofd, had dinsdag de Nederlandse ‘lucky loser’ Bibiane Schoofs (WTA 157) geklopt met 6-0 en 6-3.

Het wordt het eerste onderlinge duel tussen de 23-jarige Mertens en de 22-jarige Ostapenko. De winnares treft in de kwartfinales de laureate van het Duits onderonsje tussen Andrea Petkovic (WTA 75) en qualifier Antonia Lottner (WTA 210).

Enkelblessure van Alison Van Uytvanck valt mee

De schade aan de linkerenkel van Alison Van Uytvanck (WTA 48) valt mee. De Grimbergse blesseerde zich dinsdag in de eerste ronde en moest toen opgeven tegen de Roemeense Monica Niculescu (WTA 111). Volgens haar vader René zal de tennisster maar enkele weken out zijn.

“Onderzoek in het ziekenhuis van Luxemburg bracht niets ernstigs aan het licht. De belangrijkste ligamenten van de enkel zijn niet gescheurd. Er is wel een enkelband geraakt maar binnen drie tot vier weken moet dat genezen zijn. Ali moet alleen een brace dragen zodat haar enkel stabiel blijft. Dat is goed nieuws want op de beelden van WTA TV zagen we hoe haar enkel serieus omklapte.”

De voorbereiding op het seizoen 2020 komt niet in gevaar. “Ali kan rond 5 of 6 november hervatten, zoals het was voorzien, al zal ze het aanvankelijk misschien wat rustig aan moeten doen”, aldus nog vader René. “De fysieke oefeningen zullen aangepast worden. Het is wel goed dat het seizoen voorbij is want haar bobijntje is af. Ze is hoe dan ook heel tevreden over haar jaar en het feit dat ze in de top 50 eindigt. Haar eerste toernooi voor 2020 ligt nog niet vast. Ali speelt graag in Brisbane maar dat is een heel hoogstaand toernooi. Mogelijk hervat ze dus opnieuw in Auckland.”