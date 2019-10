Na Neymar mist PSG met Idrissa Gueye nog een sterkhouder tegen Club Brugge

Na Neymar zal PSG op 22 oktober nog een sterkhouder moeten missen tegen Club Brugge in de Champions League. Idrissa Gueye is minstens tien dagen out met een contractuur in de hamstrings, laat de Franse topclub weten.

De Senegalees Idrissa Gueye kwam deze zomer voor 32 miljoen euro over van Everton en ontpopte zich meteen tot een sterkhouder op het middenveld.

Eerder raakte al bekend dat Neymar de confrontatie met blauw-zwart zal moeten missen. Neymar raakte zondag in de oefenmatch tegen Nigeria (1-1) al na twaalf minuten geblesseerd en na onderzoek bleek dat de Braziliaan een spierscheur in de dij heeft opgelopen. Hij zou zo’n vier weken buiten strijd zijn. Daarmee mist Neymar niet alleen de confrontatie in Brugge van volgende dinsdag, hij moet ook meteen verstek geven voor de terugwedstrijd in Parijs op 6 november. Volgende week ondergaat hij een nieuwe scan om na te gaan of de blessure gunstiger evolueert.

Collega-aanvaller Mbappé kampte de laatste dagen ook met last aan de dij, maar hij zou wel fit raken voor de verplaatsing naar Club.