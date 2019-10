Joran Vliegen en Sander Gille rukken op European Open in dubbelspel op naar kwartfinales

Joran Vliegen en Sander Gille hebben zich woensdag geplaatst voor de tweede ronde (kwartfinales) van de European Open (hard/635.750 euro). De Belgische tandem, het vierde reekshoofd, klopte in de eerste ronde de Deen Frederik Nielsen en de Duitser Tim Pütz in 6-3, 4-6 en 10-7 in de supertiebreak. De partij duurde 1 uur en 15 minuten.

De eerste set begon gelijkopgaand, maar bij een 2-2 tussenstand maakten de Belgen het verschil en ze trokken in 6-3 het laken naar zich toe. Vliegen en Gille gaven in set twee meteen hun opslag uit handen, en moesten nadien achtervolgen. De Belgen konden niet meer terugvechten en verloren met 6-4. In de supertiebreak haalden Vliegen en Gille weer een hoger niveau. Na een spannende strijd wonnen ze met 10-7. Het duo kijkt in de kwartfinales de Mexicaan Santiago Gonzalez en de Pakistaan Aisam-ul-Haq Qureshi in de ogen.

Aan Belgische zijde dubbelen ook Ruben Bemelmans en Kimmer Coppejans nog in Antwerpen. Zij treffen in de eerste ronde de Duitsers Kevin Krawietz en Andreas Mies, die het eerste reekshoofd vormen. Steve Darcis en Arnaud Bovy sneuvelden eerder in de eerste ronde. Het Belgische duo verloor met 7-6 (7/5) en 7-5 van de Uruguayaan Pablo Cuevas en de Argentijn Maximo Gonzalez.

Gille (28) en Vliegen (26) waren de voorbije maanden sterk op dreef. De Limburgers wonnen deze zomer, in juli, hun eerste twee ATP-titels. Ze triomfeerden zowel in het Zweedse Båstad als het Zwitserse Gstaad. Eind september voegden ze het toernooi in Zhuhai toe aan hun palmares. De Belgen wonnen samen ook al dertien Challengertitels, waarbij een dit jaar in Bratislava.