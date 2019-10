WK motorcross opent in Groot-Brittannië, België is vijftiende GP op de kalender

Het wereldkampioenschap motorcross zal ook in 2020 uit twintig grote prijzen bestaan. De Grote Prijs van België, op 2 augustus in Lommel, is de vijftiende in het rijtje. Het kampioenschap begint op 1 maart in Groot-Brittannië en eindigt op 20 september in het Italiaanse Emilia Romagna. Daarna volgt nog de Motorcross der Naties, op 27 september in het Franse Ernée.