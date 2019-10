Lanaken -

Bij de hulpdiensten is woensdag rond 17.30 uur een oproep van een brand op de Maaseikerbaan in Smeermaas binnengekomen. Toen de bewoonster thuis was gekomen, zag ze rook uit het berghok in de tuin komen. Toen de brandweer aankwam, stond het stenen gebouwtje in lichterlaaie. De inboedel is helemaal vernield. Hoe het vuur ontstond, is onduidelijk.