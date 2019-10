Alweer nieuwe wending in verhaal “kelderkinderen”: huurder boerderij officieel in verdenking gesteld van vrijheidsberoving

De 58-jarige klusjesman Josef B. werd officieel in verdenking gesteld van vrijheidsberoving en “het benadelen van de gezondheid van anderen”. Dat heeft het Openbaar Ministerie Noord-Nederland woensdag bekendgemaakt. Het nieuws wijst erop dat de vijf Nederlandse “kelderkinderen” en hun bedlegerige vader toch niet “vrijwillig” in de boerderij in Ruinerwold aan het wachten waren op het einde der tijden.