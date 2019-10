Voetballegende Hristo Stoichkov barst in tranen uit tijdens televisiedebat over racisme van Bulgaarse supporters

De racistische incidenten van maandag tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Bulgarije en Engeland blijven nazinderen. Voetballegende Hristo Stoichkov barstte in tranen uit tijdens een televisiedebat over de problematiek: de nu 53-jarige ex-voetballer van onder meer FC Barcelona schaamt zich voor het gedrag van zijn landgenoten en pleit voor harde maatregelen. De bulgaarse politie ging ondertussen al over tot actie.

Bulgaarse fans lieten tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland oerwoudgeluiden horen en brachten de nazigroet. Daarnaast gooiden ze objecten op het terrein en verstoorden ze het volkslied van de tegenstander. Het duel moest daardoor twee keer stilgelegd worden, Engeland won uiteindelijk met liefst 0-6.

De Europese Voetbalconfederatie UEFA opende dinsdag al de disciplinaire procedure tegen Bulgarije. Even voordien was bondsvoorzitter Borislav Mihailov al opgestapt.

Maar het probleem zit diep, dat beseft ook voetballegende Hristo Stoichkov. Toen hem tijdens een debat op TUDN, een Amerikaans, Spaanstalig sportkanaal, werd gevraagd hoe racisme moest worden aangepakt, reageerde hij emotioneel. “Wat is de oplossing? Dat fans geen toegang krijgen tot het stadion, of zelfs zwaardere straffen… Zoals jaren geleden in Engeland. Vijf jaar stadionverbod. Mensen verdienen het niet zo te lijden.”

Stoichkov verwijst naar de straf van de UEFA tegen Engelse supporters in de nasleep van het Heizeldrama. Engelse clubs werden gedurende vijf jaar verbannen uit Europese clubcompetities nadat 39 mensen stierven tijdens de Europa Cup-finale van 1985 tussen Liverpool en Juventus in Brussel.

Stoichkov won de Ballon d’Or in 1994 en won tijdens zijn carrière talloze titels met CSKA Sofia en Barcelona. Met Johan Cruijff als trainer won hij vier opeenvolgende titels in Spanje en de Champions League.

Zes supporters gearresteerd

Woensdag is de Bulgaarse politie alvast tot actie overgegaan: zes supporters werden gearresteerd. Het zestal wordt ervan verdacht deel uit te maken van een groep fans die zich misdroeg tijdens de interland. De Bulgaarse politie verwacht dat er nog meer arrestaties zullen volgen. Het onderzoekt loopt nog, drie personen worden gezocht. In totaal zouden er een vijftiental personen betrokken zijn bij het incident.