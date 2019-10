Emile Mpenza kampte met depressie na afscheid van het voetbal: “Ik had geen zin meer om mensen te zien”

Emile Mpenza (41) heeft diep gezeten na zijn afscheid van het profvoetbal. “Periodes van depressie”, noemt de gewezen Rode Duivel het in een interview met Sport/Voetbalmagazine. “Ik dacht te veel na en had geen zin meer om mensen te zien.” Hij was niet voorbereid op het leven na zijn carrière, zegt hij zelf.